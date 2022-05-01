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Овечкин: я мог бы сыграть в последних трёх матчах «Вашингтона», если бы это был плей-офф

Овечкин: я мог бы сыграть в последних трёх матчах «Вашингтона», если бы это был плей-офф
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Капитан и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своём самочувствии.

«Я чувствую себя хорошо и мог бы сыграть в последних трёх матчах, если бы это были встречи в рамках плей-офф. Но так как это были не они, то мы решили быть осторожными», — цитирует Овечкина журналист Саманта Пелл.

«Посмотрим. Так Овечкин ответил на вопрос об участии в первом матче плей-офф. Выглядит так, что он сыграет», — добавила журналист.

Напомним, 36-летний россиянин получил травму 25 апреля в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 Б) после подножки от голкипера Эрика Челльгрена и столкновения с бортом. Овечкин не смог продолжить встречу и покинул площадку.

В первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет с «Флоридой Пантерз». Первая встреча запланирована на ночь с 3 на 4 мая мск. Стартовое вбрасывание — в 2:30 по московскому времени.

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