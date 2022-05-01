Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Оттавы» сообщил, что пять игроков клуба сыграют на чемпионате мира — 2022

Генменеджер «Оттавы» сообщил, что пять игроков клуба сыграют на чемпионате мира — 2022
Комментарии

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион рассказал, какие хоккеисты клуба отправятся на чемпионат мира 2022 года.

«Дрейк Батерсон, Тома Шабо (оба — Канада), Тим Штюцле (Германия), Остин Уотсон и Адам Годетт (оба — США) отправятся на чемпионат мира. Других также спрашивали, но они отказались из-за статуса контракта или травмы», — цитирует Дориона твиттер-аккаунт TSN.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 13 по 29 мая в Хельсинки и Тампере (Финляндия). В группе B сыграют команды Чехии, Финляндии, Латвии, Норвегии, Швеции, Австрии, Великобритании и США. В группе А — Канада, Германия, Швейцария, Словакия, Дания, Казахстан, Италия и Франция. Сборная России пропустит предстоящий турнир из-за дисквалификации со стороны Международной федерации хоккея.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022