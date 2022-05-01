С. Фёдоров — о камбэке ЦСКА в финале КХЛ: думаю, мы расслабили «Магнитку», проиграв 0:4

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал ход серии финала Кубка Гагарина — 2022 с «Металлургом» (4-3).



«После 0:4 у меня было ощущение, я с ним поделился с тренерским штабом. Ребята поддержали меня, что здесь мы можем сделать то, что хотим. Но следующая игра – 0:1, немного усложнили себе задачу. Самое главное было поддержать ребят в раздевалке. Сказал им – мы сделали шаг вперёд. Прожили с этим не самые лёгкие 48 часов. Готовились, не думали о задачах, думали о следующем шаге. Я – да, мандражировал, ребята – не знаю. Удалось закрыться, не показать это.



Две серии мы прошли «на ноль», хотя игры были близкие. Понимали, что такое «Металлург». Я чётко понимал, что эту команду мы не знаем, как другие, мы с ними всего два раза играли в сезоне. Разведка докладывала, но, чтобы понять, надо почувствовать. Мы учились на своих ошибках во время серии.



Думаю, мы их расслабили, когда 0:4 проиграли. «Магнитка» — прекрасная, мобильная команда. Но 0:4, 0:1, я понял без зазнайства, что они, может быть, все свои сильные стороны сыграли. И что нам надо работать и показать, что мы можем», — сказал Фёдоров в эфире телеканала «Матч».