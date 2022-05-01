С. Фёдоров: чётко знал, что легендарный хоккеист не всегда становится легендарным тренером

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров поделился эмоциями от победы в Кубке Гагарина — 2022.



«Кубок тяжёлый. Я немного отключился от вселенной. На лавке думаешь об игре. Не знал, как праздновать. Был счастлив за ребят. Душа болела за травмированных, которые вышли на этот матч, особенно за Сашу Попова.



Вратарь – полкоманды. Наши лидеры, хотя меня часто спрашивали, где лидеры. Вот они, без них мы бы не вышли в финал. Команда – это 22 лидера, которые борются до конца.



Очень благодарен видению, мудрости и вере в меня Игоря Ивановича Сечина. Он дал мне шанс, поверил в меня. Я тоже чётко знал, что легендарный хоккеист не всегда становится легендарным тренером. Я в ЦСКА 10 лет, понимал, что это только начало. Благодарен своему штабу, персоналу и парням.



Рад воссоединиться с семьёй, рад за пацанов, близких, рад пройти такую дорогу вместе. Не скажу, что всё осознал. Это придёт. Рад, что выполнили поставленную задачу. Самое главное — все праздновали так, как трудились.



Играть легче, чем тренировать. Не знаю почему, но тренерский труд – сложнейший труд. У меня контракт ещё на два года, если совет и Игорь Иванович доверит, буду биться до последнего», — сказал Фёдоров в эфире телеканала «Матч».