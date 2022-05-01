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С. Зубов: гол вратаря — вишенка на торте. Такое случается нечасто

С. Зубов: гол вратаря — вишенка на торте. Такое случается нечасто
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Главный тренер сборной России Сергей Зубов прокомментировал итоги встречи национальной команды с Беларусью (5:2) в рамках товарищеской встречи.

«Хорошая была игра, команды на равных сражались два периода, в концовке ребята молодцы, добавили. Гол вратаря – вишенка на торте. Такое нечасто случается, впервые в истории российской сборной.
Почему сегодня не сыграл Мичков? Матвей приболел, возможно, сыграет завтра. По Полтапову ничего не могу сказать на данный момент», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, голкипер сборной России Дмитрий Николаев стал автором гола на 58-й минуте, отправив шайбу в пустые ворота белорусской команды. Следующий матч между командами состоится, завтра, 2 мая, в Туле. Начало — в 16:00 мск.

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