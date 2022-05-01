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Нападающий сборной Беларуси: товарищеские матчи с Россией – крутая практика

Нападающий сборной Беларуси: товарищеские матчи с Россией – крутая практика
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Нападающий сборной Беларуси Александр Скоренов прокомментировал товарищеский матч с Россией (2:5).

«Хороший матч, обе команды молодые. Сборная России – очень организованный соперник, некоторые ребята играют в КХЛ. Мы старались показать свой уровень игры, и считаю, что сыграли неплохо. В первом периоде подсели, но потом выравняли игру.

Всё отлично. Для нас это праздник хоккея. Мы играем, стараемся, это крутая практика — сыграть товарищеские матчи со сборной России.

Какой вывод сделали перед завтрашним матчем? Надо реализовывать свои моменты. Оценить атмосферу на арене в Туле? Очень крутая организация, много людей пришло. Приятная атмосфера», — передаёт слова Скоренова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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