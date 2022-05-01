«Консультант по развитию молодых игроков». Дацюк — о будущей профессии

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион 2018 года Павел Дацюк рассказал, что в настоящий момент занимается подготовкой молодых хоккеистов. Легендарный российский форвард посетил в Туле товарищеский матч между сборными России и Беларуси.



«Матчи сборной России в Туле — отличный проект Федерации хоккея России. Это хоккейный регион, великолепная атмосфера на трибунах, болельщики блестяще поддерживали команду. А сборная показала яркий, интересный хоккей. Матчи национальной команды в регионах могут быть настоящим праздником, сегодня мы увидели это вживую.



Эти матчи важны, чтобы посмотреть на молодых игроков. Это относится и к моей будущей профессии. Детский тренер — это не моё, у меня нет столько терпения. Моё — развитие юных хоккеистов, это hockey player development.



В России, как и в Америке, эта должность появляется. Консультант по развитию молодых игроков», — приводит слова Дацюка ТАСС.