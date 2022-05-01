Стал известен тренерский штаб Игоря Ларионова в «Торпедо»

Стал известен тренерский штаб Игоря Ларионова, который ранее возглавил нижегородское «Торпедо».



Помощниками главного тренера станут Андрей Козырев, Михаил Васильев, Николай Хабибулин, Филипп Арзамазов и Андрей Емельянов.



«Андрей Козырев начинал тренерскую карьеру в «Витязе», после чего работал ассистентом главного тренера «Северстали», «Локомотива» и СКА. В 2019 году возглавил молодёжную команду армейцев из Санкт-Петербурга и добился с ней исторического рекорда МХЛ — 22 победы подряд. Также он возглавлял юниорскую сборную России, с которой одержал победу в Мировом Кубке Вызова — самом престижном международном соревновании для хоккеистов до 17 лет. В «Торпедо» 48-летний специалист будет отвечать за работу с защитниками.



Михаил Васильев имеет большой опыт работы с молодыми игроками. Под руководством экс-нападающего сборной СССР молодёжная команда ЦСКА в 2014 году стала финалистом Кубка Харламова, а уфимский «Толпар» в 2020 году выиграл Восточную конференцию МХЛ (плей-офф не был доигран из-за остановки сезона). Также он работал с юниорскими и молодёжными сборными России и Беларуси, а последние два сезона был ассистентом главного тренера «Салавата Юлаева» Томи Лямся.



Николай Хабибулин будет отвечать в нижегородской команде за работу с вратарями. Ранее он занимал аналогичные должности в молодёжной и олимпийской сборных России. Также с 2019 года работал с вратарями всех сборных команд в Федерации хоккея России.



За физическое состояние игроков будут отвечать тренеры Филипп Арзамазов и работающий в «Торпедо» с 2020 года Андрей Емельянов. Филипп Владимирович — серебряный призёр молодёжного чемпионата мира и бронзовый призёр чемпионата МХЛ. Ранее работал с московскими командами «Крылья Советов», ХК МВД и «Динамо», — сообщается на сайте клуба.

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