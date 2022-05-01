Российский форвард «Ванкувера» Подколзин переведён в фарм-клуб АХЛ
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Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин отправлен в фарм-клуб «Абботсфорд Кэнакс», сообщает твиттер-аккаунт клуба.
Также в Американскую хоккейную лигу (АХЛ) были переведены голкиперы Спенсер Мартин и Артур Шилов, а также форвард Уильям Локвуд. Нападающие Ник Петан и Шелдон Дрис были выставлены на драфт отказов с целью переподписания контракта с фарм-клубом.
«Абботсфорд» в настоящий момент занимает шестое место в Западной конференции АХЛ, набрав 84 очка после 68 матчей. «Ванкувер» не сумел пробиться в плей-офф Кубка Стэнли — 2022, заняв десятое место в Западной конференции.
В текущем сезоне 20-летний Подколзин провёл 79 матчей, набрав 26 (14+12) очков при показателе полезности «+7».
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