Юниорская сборная Швеции стала чемпионом мира по хоккею, в финале обыграв США
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Юниорская сборная Швеции стала чемпионом мира по хоккею U18, в финальном матче обыграв команду США со счётом 6:4 (2:2, 2:1, 2:1). Встреча прошла в Ландсхуте (Германия) на стадионе «Фанатек-Арена».
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Лиам Эгрен и Ноа Эстлунд (оба — дубль), а также Оскар Петтерссон и Йонатан Леккеримяки. У американцев голы забили Рутгер Макгроарти (дубль), Райан Леонард и Фрэнк Назар.
Сборная Швеции стала чемпионом мира среди юниоров во второй раз, ранее шведы выигрывали турнир в 2019 году. Сборная США завоевала пятое серебро, третье место заняла команда Финляндии, для которой эта бронза стала четвёртой. Напомним, российская команда пропустила турнир по решению Международной федерации хоккея (ИИХФ).
U18 ЧМ-2022. Финал
01 мая 2022, воскресенье. 19:30 МСК
США U18
Окончен
4 : 6
Швеция U18
1:0 Леонард (Каплан) – 02:24 (5x5) 1:1 Петтерссон (Оделиус) – 12:09 (5x5) 1:2 Эстлунд (Леккеримяки, Эгрен) – 13:12 (5x5) 2:2 Назар (Дюк) – 15:56 (5x5) 2:3 Эгрен (Хевелид, Леккеримяки) – 31:59 (5x4) 2:4 Эстлунд (Петтерссон, Хевелид) – 35:14 (5x3) 3:4 Макгроарти (Кули, Страмел) – 36:03 (4x4) 3:5 Эгрен (Леккеримяки) – 49:41 (5x5) 4:5 Макгроарти (Ховард, Готье) – 56:49 (6x4) 4:6 Леккеримяки (Хевелид) – 59:29 (en)
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