Юниорская сборная Швеции стала чемпионом мира по хоккею, в финале обыграв США

Юниорская сборная Швеции стала чемпионом мира по хоккею U18, в финальном матче обыграв команду США со счётом 6:4 (2:2, 2:1, 2:1). Встреча прошла в Ландсхуте (Германия) на стадионе «Фанатек-Арена».



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Лиам Эгрен и Ноа Эстлунд (оба — дубль), а также Оскар Петтерссон и Йонатан Леккеримяки. У американцев голы забили Рутгер Макгроарти (дубль), Райан Леонард и Фрэнк Назар.



Сборная Швеции стала чемпионом мира среди юниоров во второй раз, ранее шведы выигрывали турнир в 2019 году. Сборная США завоевала пятое серебро, третье место заняла команда Финляндии, для которой эта бронза стала четвёртой. Напомним, российская команда пропустила турнир по решению Международной федерации хоккея (ИИХФ).