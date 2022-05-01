Панарин примет участие в первом матче «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ с «Питтсбургом»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин примет участие в первом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли — 2022 с «Питтсбург Пингвинз».



«Готов к работе, жду первый матч, впереди ещё два дня. Эмоции и ожидания довольно высоки. Если у тебя в голове всё в порядке, то и твоё тело чувствует себя хорошо.



Я думаю, нужно делать всё так же, как мы делаем весь год: в раздевалке, дома, где бы то ни было. Обычно в плей-офф сложно контролировать свои эмоции, например, ты сильно нервничаешь, случаются ошибки и так далее. Я думаю, что настоящие победители могут контролировать эмоции и делать всё как обычно. Надеюсь, мы сможем это сделать. Я уверен, что мы можем это сделать.



У нас хорошая команда. Сейчас нам не нужно никого поддерживать, потому что все чувствуют себя хорошо. Просто немного взволнованы. Это самые важные два месяца в году», — цитирует Панарина официальный сайт НХЛ.