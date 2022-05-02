«Цуг» — второй клуб в истории хоккея, сумевший выиграть финальную серию со счёта 0-3
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«Цуг» одержал победу в швейцарской хоккейной лиге, в седьмом матче финальной серии обыграв «Цюрих Лайонс» со счётом 3:1. Встреча прошла в Цуге (Швейцария) на стадионе «Боссар-Арена».
В составе победителей отличились Дарио Симьон (дубль) и Фабрис Херцог. У «Цюриха» отметился Джастин Азеведу.
«Цуг» стал вторым клубом в истории хоккея, который сумел выиграть титул, уступая по ходу финальной серии со счётом 0-3. Ранее это удавалось «Торонто Мэйпл Лифс» в 1942 году (4-3, «Детройт Ред Уингз»).
Отметим, что «Цуг» уступил в первых трёх матчах со счётом 2:3, 1:2 и 1:2, затем одержав четыре победы — 4:1, 4:1, 2:0 и 3:1. Команда сумела стать чемпионом во второй раз подряд и третий в истории, ранее им это удавалось также в 1998 году.
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