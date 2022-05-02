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«Цуг» — второй клуб в истории хоккея, сумевший выиграть финальную серию со счёта 0-3

«Цуг» — второй клуб в истории хоккея, сумевший выиграть финальную серию со счёта 0-3
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«Цуг» одержал победу в швейцарской хоккейной лиге, в седьмом матче финальной серии обыграв «Цюрих Лайонс» со счётом 3:1. Встреча прошла в Цуге (Швейцария) на стадионе «Боссар-Арена».

В составе победителей отличились Дарио Симьон (дубль) и Фабрис Херцог. У «Цюриха» отметился Джастин Азеведу.

«Цуг» стал вторым клубом в истории хоккея, который сумел выиграть титул, уступая по ходу финальной серии со счётом 0-3. Ранее это удавалось «Торонто Мэйпл Лифс» в 1942 году (4-3, «Детройт Ред Уингз»).

Отметим, что «Цуг» уступил в первых трёх матчах со счётом 2:3, 1:2 и 1:2, затем одержав четыре победы — 4:1, 4:1, 2:0 и 3:1. Команда сумела стать чемпионом во второй раз подряд и третий в истории, ранее им это удавалось также в 1998 году.

Швейцария - Национальная лига - плей-офф. Финал. 7-й матч
01 мая 2022, воскресенье. 21:00 МСК
Цуг
Цуг
Окончен
3 : 1
Цюрих Лайонс
Цюрих
0:1 Азеведу (Ро) – 01:02 (5x5)   1:1 Симьон (Коварж) – 17:34 (5x5)   2:1 Херцог (Симьон) – 33:41 (5x4)   3:1 Симьон – 59:10 (en)
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