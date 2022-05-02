Макдэвид благодаря личному рекорду по очкам в сезоне сократил отставание от Хоу и Гретцки

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал обладателем «Арт Росс Трофи» – приза, ежегодно вручаемого игроку, который набрал наибольшее количество очков в регулярном чемпионате сезона НХЛ. Американский форвард является седьмым игроком, который получил данную награду минимум четыре раза в карьере.

Макдэвид стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ сезона-2021/22. Более того, 25-летний канадец установил личный рекорд и набрал 123 (44+79) очка в 80 матчах.



Он стал седьмым игроком в истории лиги, который минимум четыре раза выигрывал гонку бомбардиров. Также в этот список входят: Уэйн Гретцки (10 раз), Горди Хоу (6), Марио Лемье (6), Фил Эспозито (5), Яромир Ягр (5) и Стэн Микита (4).