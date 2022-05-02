Мэттьюс повторил достижение Овечкина и Стэмкоса в XXI веке
Поделиться
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс повторил достижение российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивена Стэмкоса в Национальной хоккейной лиге.
Сообщается, Мэттьюс стал 21-м игроком в истории НХЛ, забившим 60 голов за сезон, и лишь третьим игроком, которому удалось сделать это в XXI веке после Александра Овечкина (2007/08) и Стивена Стэмкоса (2011/12).
Напомним, Мэттьюс получил «Морис Ришар Трофи» – награду, ежегодно вручаемую лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. На его счету 73 матча в регулярном чемпионате, в котором он забил 60 голов.
Напомним, лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ стал Коннор Макдэвид из «Эдмонтона», у которого 123 очка.
Комментарии
- 2 мая 2022
-
02:21
-
01:41
-
00:00
- 1 мая 2022
-
23:45
-
23:35
-
23:20
-
22:35
-
22:20
-
21:55
-
21:27
-
20:53
-
20:37
-
20:31
-
20:08
-
19:47
-
19:30
-
19:29
-
19:10
-
19:05
-
18:54
-
18:38
-
18:26
-
18:21
-
18:16
-
18:08
-
17:54
-
17:22
-
17:03
-
16:51
-
16:34
-
16:26
-
16:22
-
16:19
-
16:10
-
15:58
Партнерский контент