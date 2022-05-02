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Мэттьюс повторил достижение Овечкина и Стэмкоса в XXI веке

Мэттьюс повторил достижение Овечкина и Стэмкоса в XXI веке
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс повторил достижение российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивена Стэмкоса в Национальной хоккейной лиге.

Сообщается, Мэттьюс стал 21-м игроком в истории НХЛ, забившим 60 голов за сезон, и лишь третьим игроком, которому удалось сделать это в XXI веке после Александра Овечкина (2007/08) и Стивена Стэмкоса (2011/12).

Напомним, Мэттьюс получил «Морис Ришар Трофи» – награду, ежегодно вручаемую лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. На его счету 73 матча в регулярном чемпионате, в котором он забил 60 голов.

Напомним, лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ стал Коннор Макдэвид из «Эдмонтона», у которого 123 очка.

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