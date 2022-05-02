Главный тренер «Вашингтона» рассказал о восстановлении Александра Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт высказался о российском нападающем Александре Овечкине, который восстанавливается после повреждения.

«Сейчас он работает день за днём. Сегодня у него был хороший день. Вы, ребята, видели его там. Он ни от чего не уклонялся, так что мы надеемся, что он продолжит двигаться вперёд», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

1 мая Овечкин вернулся к полноценным тренировкам в звене.

Напомним, Овечкин получил травму 25 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 Б) после подножки от голкипера Эрика Челльгрена и столкновения с бортом. Овечкин не смог продолжить встречу и покинул площадку.

В первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет с «Флоридой Пантерз». Первая встреча запланирована на ночь с 3 на 4 мая мск.