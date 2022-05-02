Физиотерапевт Жаров: на мой взгляд, именно Кошечкин заслужил MVP плей-офф КХЛ

Специалист по физической реабилитации Алексей Жаров поделился мнением об игре российского голкипера «Металлурга» Василия Кошечкина.



«На мой взгляд, именно Василий больше всех заслужил приз самого ценного игрока плей-офф. Знали бы вы, через что в этом сезоне в плане реабилитации он прошёл, как дисциплинированно выполнил весь тот объём работы, на который не всегда находят силы даже молодые игроки.



Кошечкин, как и Сергей Мозякин, – самый лёгкий клиент. Молодые, бывает, капризничают, дают себе слабину, а эти мастера всегда в порядке и всегда открыты для творческой работы, для обсуждения и развития. Потому и стали суперзвёздами.



С кем сравню Кошечкина? С Андреем Василевским. Габариты, характер, психология – у этих вратарей всё похожее. Оба – меланхолики и суперпрофессионалы, сделают всю ту работу, что ты им предложишь, и ещё добавят процентов 10 нагрузки от себя. Поэтому оба – прирождённые чемпионы. Как я их называю – Стены спокойствия.



Не удивлюсь, если в предстоящем плей-офф НХЛ Василевский тоже будет доминировать и как минимум повторит всё то, чего Василий добился в розыгрыше Кубка Гагарина.



Бобровский? Сергей тоже суперпрофи, с ним тоже легко работать, но психология у него всё же другая, она более эмоциональная и подвижная. Бобровского сравню с другим чемпионом – Александром Еременко.



Прогноз на развитие карьеры Кошечкина? С тем отношением к профессии, которое у Василия есть, здоровье и талант позволят ему играть ещё минимум год-два. Надеюсь, мотивация у Кошечкина остаётся, поэтому надо ставить задачу возвращать и Кубок Гагарина, и приз самого ценного. Это реально!» – цитирует Жарова Russia-Hockey.