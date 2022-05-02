У «Монреаля» наибольшие шансы на первый выбор игрока на драфте НХЛ — 2022

НХЛ на официальном сайте опубликовала коэффициенты для клубов, которые примут участие в лотерее драфта-2022, который состоится 10 мая.

В лотерее будет определён порядок выбора первых 16 игроков первого раунда драфта НХЛ — 2022. В ней принимают участие все команды, которые не смогли пробиться в Кубок Стэнли.



Наибольшие шансы на победу у «Монреаль Канадиенс» — 18,5%. Также в тройке находятся «Аризона Койотс» (13,5%) и «Сиэтл Кракен» (11,5%).



Полный список выглядит следующим образом:



«Монреаль» — 18,5%

«Аризона» — 13,5%

«Сиэтл» — 11,5%

«Филадельфия» — 9,5%

«Нью-Джерси» — 8,5%

«Чикаго» — 7,5%

«Оттава» — 6,5%

«Детройт» — 6,0%

«Баффало» — 5,0%

«Анахайм» — 3,5%

«Сан-Хосе» — 3,0%

«Коламбус» 2,5%

«Айлендерс» 2,0%

«Виннипег» 1,5%

«Ванкувер» 0,5%

«Вегас» 0,5%.



Отметим, что, согласно обмену от 23 июля 2021 года, «Чикаго» отдаст «Коламбус» свой выбор в первом раунде драфта, если не попадёт в топ-2 по итогам лотереи. А «Вегас» отдаст «Баффало» свой выбор в первом раунде, если по итогам лотереи не попадёт в топ-10.