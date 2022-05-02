Наставник «Автомобилиста» Заварухин назвал главные причины провала клуба в прошлом сезоне

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин поделился мнением о причинах провала команды во второй части сезона. Клуб из Екатеринбурга не прошёл в плей-офф.
«Немножко время пошло на перестроение игры и команды. Где-то больше акцент на оборону, где ты тратишь больше сил, не было хоккея с шашками наголо, хотели сыграть более дисциплинированно. Одна из главных причин – коллектив. Хоккей – мужская игра, где выигрывает команда, где больше мужиков. Объединение этих мужиков – главное, мне кажется, этого не хватило.
В раздевалке не хватало вожака? Были вроде мужики, но по какой-то причине не получилось сплотить коллектив, разбирались с этим. Плюс у нас были хорошие бэкапы – что Галкин, что Шикин, я считаю, что главная проблема у нас была – первый номер, который вытаскивает команду, заряжает её как аккумулятор. Считаю, его не хватило, а так парни – хорошие вторые номера, не хватило им на первого», – сказал Заварухин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.
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