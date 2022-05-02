Главный тренер «Автомобилиста» рассказал, чем занимается в клубе Павел Дацюк
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал о роли Павла Дацюка в клубе.
«Пока Дацюк не сказал, что заканчивает. Да, он помогал молодым ребятам по развитию и с нами участвовал в тренировочном процессе ещё при Билле Питерсе. Это больше вопрос к нему, чтобы он ответил на него.
Я предложу ему вернуться в большой хоккей, если он захочет. Если он захочет играть в хоккей, я буду рад видеть его в команде», – сказал Заварухин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.
Ранее двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион 2018 года Павел Дацюк рассказал, что в настоящий момент занимается подготовкой молодых хоккеистов.
Напомним, последний матч в игровой карьере Дацюк провёл в сезоне-2020/2021.
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