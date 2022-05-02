Голкипер Николаев прокомментировал свой гол в ворота сборной Беларуси

Голкипер сборной России Дмитрий Николаев прокомментировал свой гол в ворота команды Беларуси в товарищеском матче в Туле.
«На самом деле уже были попытки в команде, такие моменты очень редко выпадают. Спасибо пацанам, что не помешали мне бросить, потому что не очень хотел бросать, но всё это было просто в моменте. И вот решил бросить, в принципе, получилось. Сам удивлён на самом деле, но задача была просто в сторону ворот шайбу из зоны выбросить, чтобы не было опасной атаки», – цитирует Николаева официальный телеграм-канал Федерации хоккея России.
Напомним, по ходу третьего периода при игре в меньшинстве вратарь получил шайбу у своих ворот, а затем верхом бросил в сторону ворот соперника. Шайба перелетела через всех игроков, а белорусские защитники не успели её догнать.
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