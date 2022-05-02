Шипачёв: я не вымаливал этот контракт. Я же не виноват, что кто-то за 10 млн играет

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал разговоры о своём контракте.

«Есть мнение, что «Динамо» — заложник моего контракта? Я же не вымаливал этот контракт и не сам его себе предлагал. Я обозначил руководству, что хочу остаться в «Динамо», дальше начались переговоры. Мне предложили контракт с понижением зарплаты, хотя были предложения из других клубов. И предложения как минимум не хуже. Но «Динамо» было в приоритете. Совместно с руководством решили часть денег перевести в серьёзные бонусы вроде бонуса за чемпионства. А что касается заложник или не заложник… Это вы к тому, что я большие деньги получаю? Но ведь каждого игрока оценивают по игре, по статистике. Я же не виноват, что кто-то за 10 миллионов рублей играет. Значит его так оценили. А если говорить о соотношении цена/качество, то я не считаю, что как-то плохо играю за «Динамо». Статистику не обманешь.



Я был на совете директоров и слышал отчёт по сезону. «Динамо» потратило за сезон на зарплаты 750 млн рублей. То есть место под потолком было. Или вы это клоните к тому, что мне нужно пойти на понижение зарплаты? Или вообще уйти из «Динамо»? Я убеждён, что, если уйду, плюс-минус на эти деньги придёт другой игрок. На самом деле я прекрасно понимаю, что один игрок не выиграет кубок. Я бы хотел получать и 200 млн, и 300. Это нормальное человеческое желание. Но, во-первых, я прекрасно понимаю, что у нас в лиге есть потолок зарплат и нужно думать об интересах команды. А во-вторых, мы живём в России, здесь нет таких денег. Играй я даже как Макдэвид, никто бы мне такую зарплату не дал», – цитирует Шипачёва Sport24.