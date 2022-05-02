Мичков — в стартовом составе сборной России на второй матч с Беларусью
Поделиться
Сегодня, 2 мая, в Ледовом дворце в Туле состоится контрольный матч, в котором сыграют сборные России и Беларуси. Начало встречи — в 16:00 мск. Стал известен состав россиян на эту игру.
Третьяк (Николаев);
Телегин – Седов, Тертышный – Сафонов – Хайруллин;
Коромыслов – Мисюль, Чибриков – Хуснутдинов – Свечков;
Морозов – Хабаров, Башкиров – Алалыкин – Пустозёров;
Анисимов, Кабуш – Гуслистов – Мичков, Кровяков.
Напомним, вчера, 1 мая, команды уже встречались в Туле. Тогда россияне выиграли 5:2, причём одну из шайб забросил голкипер Дмитрий Николаев. Отметим, что форвард Матвей Мичков не принимал участия в той встрече.
С 5 по 7 мая в Санкт-Петербурге пройдёт турнир, в котором примет участие не только основная сборная России, но и молодёжная.
Комментарии
- 2 мая 2022
-
15:14
-
14:39
-
14:12
-
13:30
-
13:12
-
12:40
-
12:26
-
12:15
-
12:04
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:42
-
10:28
-
10:15
-
10:01
-
09:11
-
07:38
-
04:53
-
04:08
-
03:11
-
02:21
-
01:41
-
00:00
- 1 мая 2022
-
23:45
-
23:35
-
23:20
-
22:35
-
22:20
-
21:55
-
21:27
-
20:53
-
20:37
Партнерский контент