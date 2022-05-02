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Мичков — в стартовом составе сборной России на второй матч с Беларусью

Мичков — в стартовом составе сборной России на второй матч с Беларусью
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Сегодня, 2 мая, в Ледовом дворце в Туле состоится контрольный матч, в котором сыграют сборные России и Беларуси. Начало встречи — в 16:00 мск. Стал известен состав россиян на эту игру.

Третьяк (Николаев);
Телегин – Седов, Тертышный – Сафонов – Хайруллин;
Коромыслов – Мисюль, Чибриков – Хуснутдинов – Свечков;
Морозов – Хабаров, Башкиров – Алалыкин – Пустозёров;
Анисимов, Кабуш – Гуслистов – Мичков, Кровяков.

Напомним, вчера, 1 мая, команды уже встречались в Туле. Тогда россияне выиграли 5:2, причём одну из шайб забросил голкипер Дмитрий Николаев. Отметим, что форвард Матвей Мичков не принимал участия в той встрече.

С 5 по 7 мая в Санкт-Петербурге пройдёт турнир, в котором примет участие не только основная сборная России, но и молодёжная.

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