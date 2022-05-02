Куликов: никто не понимает, как удержать Макдэвида, иначе у него не было бы по сто очков

Российский защитник «Миннесоты Уайлд» Дмитрий Куликов поделился мнением об одноклубнике — Кирилле Капризове, а также о форварде «Эдмонтон Ойлерз» Конноре Макдэвиде.



«С появлением парней вроде Макдэвида и Марнера игра в НХЛ ускоряется. Как это ощущается изнутри? Эти парни могут сделать так, что ты будешь выглядеть клоуном. А вообще игра и была быстрой. И быстрее она становится не потому, что игроки бегают быстрее, а из-за того, что быстрее двигается шайба – она же быстрее любого игрока. Труднее всего против команд, которые быстро играют в пас, не задерживают и в нужный момент, в тайминг, отдают пас.



Макдэвид выглядит большой проблемой. Как сделать так, чтобы он от меня не улетел? Никто, наверное, не понимает – иначе у него не было бы по сто с лишним очков каждый год. Он видит, что к нему как-то пытаются подкатываться, и тоже меняет свои действия. Такой особенный игрок. Он разгоняется и может обыграть в любую сторону. Даёшь ему небольшое пространство, чтобы он тебя не обошёл – так и в этом пространстве он может передачу отдать, найти партнёров.



Со стороны кажется, что Капризова нереально отодвинуть от шайбы и добраться до неё, когда он ставит корпус. Так ли это, и в чем ещё он хорош? Он сильный в углах, хорошо шайбу закрывает – это да. Партнёров видит отлично. Нестандартно играет, пытается на себя внимание отвлечь, а потом партнёров находит. Бросает из нестандартных позиций, поэтому у него много шайб залетает — вратари не ожидают», — цитирует Куликова Sports.ru.