Агент Метсолы: «Автомобилист» не глупый, они знают, что финны сейчас не поедут в Россию

Ярмо Корк, агент финского голкипера Юхи Метсолы, сообщил, что его клиент расторгнет контракт с «Автомобилистом», о подписании которого клуб объявил вчера.



«Юха подписал контракт в начале января. Интересно, почему клуб объявил о соглашениях финских игроков именно сейчас. Они не глупые, знают, что финны в нынешней ситуации не поедут в Россию. Трансферная карта Метсолы возвращается в Финляндию. Теперь мы можем попросить Международную федерацию хоккея не отправлять трансферную карту Юхи обратно в Россию», – цитирует Корка ltalehti.



Также Корк отметил, что ведёт работу над расторжением соглашения игрока.



В прошедшем сезоне 33-летний Метсола провёл 31 матч в регулярке за «Салават», отразив 93,1% бросков при коэффициенте надёжности 1,87. В плей-офф финн сыграл в одном матче и отразил 96,7% бросков.