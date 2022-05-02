Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агент Метсолы: «Автомобилист» не глупый, они знают, что финны сейчас не поедут в Россию

Агент Метсолы: «Автомобилист» не глупый, они знают, что финны сейчас не поедут в Россию
Комментарии

Ярмо Корк, агент финского голкипера Юхи Метсолы, сообщил, что его клиент расторгнет контракт с «Автомобилистом», о подписании которого клуб объявил вчера.

«Юха подписал контракт в начале января. Интересно, почему клуб объявил о соглашениях финских игроков именно сейчас. Они не глупые, знают, что финны в нынешней ситуации не поедут в Россию. Трансферная карта Метсолы возвращается в Финляндию. Теперь мы можем попросить Международную федерацию хоккея не отправлять трансферную карту Юхи обратно в Россию», – цитирует Корка ltalehti.

Также Корк отметил, что ведёт работу над расторжением соглашения игрока.

В прошедшем сезоне 33-летний Метсола провёл 31 матч в регулярке за «Салават», отразив 93,1% бросков при коэффициенте надёжности 1,87. В плей-офф финн сыграл в одном матче и отразил 96,7% бросков.

Прохоркин — в СКА, Толчинский остался в «Авангарде». Главное о первом дне трансферов в КХЛ Прохоркин — в СКА, Толчинский остался в «Авангарде». Главное о первом дне трансферов в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022