Агент Метсолы: «Автомобилист» не глупый, они знают, что финны сейчас не поедут в Россию

Ярмо Корк, агент финского голкипера Юхи Метсолы, сообщил, что его клиент расторгнет контракт с «Автомобилистом», о подписании которого клуб объявил вчера.
«Юха подписал контракт в начале января. Интересно, почему клуб объявил о соглашениях финских игроков именно сейчас. Они не глупые, знают, что финны в нынешней ситуации не поедут в Россию. Трансферная карта Метсолы возвращается в Финляндию. Теперь мы можем попросить Международную федерацию хоккея не отправлять трансферную карту Юхи обратно в Россию», – цитирует Корка ltalehti.
Также Корк отметил, что ведёт работу над расторжением соглашения игрока.
В прошедшем сезоне 33-летний Метсола провёл 31 матч в регулярке за «Салават», отразив 93,1% бросков при коэффициенте надёжности 1,87. В плей-офф финн сыграл в одном матче и отразил 96,7% бросков.
- 2 мая 2022
-
17:43
-
17:13
-
16:27
-
16:12
-
16:00
-
15:51
-
15:14
-
14:39
-
14:12
-
13:30
-
13:12
-
12:40
-
12:26
-
12:15
-
12:04
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:42
-
10:28
-
10:15
-
10:01
-
09:11
-
07:38
-
04:53
-
04:08
-
03:11
-
02:21
-
01:41
-
00:00
- 1 мая 2022
-
23:45
-
23:35
-
23:20