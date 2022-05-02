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Финские хоккеисты, выступающие в России, не смогут играть за национальную сборную

Финские хоккеисты, выступающие в России, не смогут играть за национальную сборную
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Финские хоккеисты, играющие в России, не смогут выступать за свою национальную команду, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Финляндии.

«Позиция хоккейной ассоциации Финляндии заключается в том, что игроки, выступающие в России, в следующем сезоне не смогут играть за сборную Финляндии.

Новость о контракте Миро Аалтонена на следующий сезон, обнародованная в воскресенье, была рассмотрена с участием игрока и его представителя. Игрок не поедет в Россию в следующем сезоне. Он подписал соглашение до Олимпиады, работа по расторжению контракта займёт несколько дней», — говорится в сообщении.

В сезоне-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги приняли участие 45 финских игроков. Вчера, 1 мая, «Автомобилист» объявил о переходе трёх финнов: голкипера Юхи Метсолы, защитника Юрки Йокипакки и форварда Миро Аалтонена.

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