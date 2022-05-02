Чезганов — о голах в ворота сборной России: Разин меня стимулировал
Поделиться
Нападающий сборной Беларуси и системы «Северстали» Егор Чезганов подвёл итоги товарищеской встречи с Россией (2:3, ОТ).
«Опять мы провалили первый период, потом выровняли игру во втором периоде, поняли, что нужно делать. Играли по системе, забили первый гол и смогли отыграться. Нам нужно было играть в свой хоккей, не бояться и не отбрасываться от шайбы.
В обоих матчах мы провалили первый период, но потом нащупывали свою игру, забивали первую шайбу и начинали создавать свои моменты, которые надо было реализовывать, чтобы выиграть.
Я забил два гола в двух матчах в ворота сборной России, в тренерский штаб которой входит Разин? Это он меня стимулировал», — передаёт слова Чезганова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Комментарии
- 2 мая 2022
-
19:35
-
19:26
-
19:19
-
19:13
-
19:10
-
19:08
-
19:00
-
18:41
-
18:18
-
17:43
-
17:13
-
16:27
-
16:12
-
16:00
-
15:51
-
15:14
-
14:39
-
14:12
-
13:30
-
13:12
-
12:40
-
12:26
-
12:15
-
12:04
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:42
-
10:28
-
10:15
-
10:01
-
09:11
-
07:38
Партнерский контент