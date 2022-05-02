Чезганов — о голах в ворота сборной России: Разин меня стимулировал

Нападающий сборной Беларуси и системы «Северстали» Егор Чезганов подвёл итоги товарищеской встречи с Россией (2:3, ОТ).



«Опять мы провалили первый период, потом выровняли игру во втором периоде, поняли, что нужно делать. Играли по системе, забили первый гол и смогли отыграться. Нам нужно было играть в свой хоккей, не бояться и не отбрасываться от шайбы.



В обоих матчах мы провалили первый период, но потом нащупывали свою игру, забивали первую шайбу и начинали создавать свои моменты, которые надо было реализовывать, чтобы выиграть.



Я забил два гола в двух матчах в ворота сборной России, в тренерский штаб которой входит Разин? Это он меня стимулировал», — передаёт слова Чезганова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.