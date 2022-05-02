С. Телегин: сборная России — это самое важное. Это же сборная

Защитник сборной России Сергей Телегин подвёл итоги товарищеской встречи с Беларусью (3:2, ОТ), а также выразил своё отношение к подобным играм.



«Нужно ли играть такие матчи, когда нет чемпионата мира для России? Да нет, это даже не обсуждается. Сборная это сборная. В любом случае важно играть за сборную с любыми соперниками, потому что игры за сборную это самое важное. Это же сборная.



Сейчас у нас собралась такая команда, в которой, можно сказать, все лидеры. Мы все вместе, и у нас нет разделения, кто выше, а кто ниже. Все в команде на одной волне.



Специально интригу не создавали, просто так получилось. Где-то усталость, где-то волнение, где-то нервы сдавали. Будем улучшать игру», — передаёт слова Телегина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.