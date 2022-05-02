Богдан Тринеев заключил трёхлетний контракт новичка с «Вашингтоном»

«Вашингтон Кэпиталз» на официальном сайте сообщил о подписании контракта с российским нападающим Богданом Тринеевым.



Отмечается, что с 20-летним форвардом заключён трёхлетний контракт новичка с кэпхитом $ 859 тыс. «Кэпиталз» выбрали Тринеева в четвёртом раунде драфта Национальной хоккейной лиги 2020 года под общим 117-м номером.



В прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги нападающий принял участие в 11 встречах за московское «Динамо», не набрав результативных баллов. В плей-офф Тринеев провёл девять встреч и отметился результативной передачей. Всего на его счету 23 матча в КХЛ.



«Вашингтон» занял восьмое место в таблице Восточной конференции и в первом раунде Кубка Стэнли — 2022 сыграет с «Флоридой Пантерз».