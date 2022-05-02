Богдан Тринеев заключил трёхлетний контракт новичка с «Вашингтоном»
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«Вашингтон Кэпиталз» на официальном сайте сообщил о подписании контракта с российским нападающим Богданом Тринеевым.
Отмечается, что с 20-летним форвардом заключён трёхлетний контракт новичка с кэпхитом $ 859 тыс. «Кэпиталз» выбрали Тринеева в четвёртом раунде драфта Национальной хоккейной лиги 2020 года под общим 117-м номером.
В прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги нападающий принял участие в 11 встречах за московское «Динамо», не набрав результативных баллов. В плей-офф Тринеев провёл девять встреч и отметился результативной передачей. Всего на его счету 23 матча в КХЛ.
«Вашингтон» занял восьмое место в таблице Восточной конференции и в первом раунде Кубка Стэнли — 2022 сыграет с «Флоридой Пантерз».
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