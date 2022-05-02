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Главный тренер «Вашингтона» ответил на вопрос об участии Овечкина в первом матче плей-офф

Главный тренер «Вашингтона» ответил на вопрос об участии Овечкина в первом матче плей-офф
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт в преддверии стартового матча плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз» ответил на вопрос об участии во встрече российского нападающего Александра Овечкина, который восстанавливается после травмы.

«Всё движется в правильном направлении», — приводит слова Лавиолетта североамериканский журналист Стивен Уайно в «твиттере».

1 мая Овечкин вернулся к полноценным тренировкам в звене.

Напомним, Овечкин получил травму 25 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 Б) после подножки от голкипера Эрика Челльгрена и столкновения с бортом. Овечкин не смог продолжить встречу и покинул площадку.

В первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет с «Флоридой Пантерз». Первая встреча запланирована на ночь с 3 на 4 мая мск.

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