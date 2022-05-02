Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Американский журналист рассказал об аллергии Кузнецова, возникшей у него в Вашингтоне

Американский журналист рассказал об аллергии Кузнецова, возникшей у него в Вашингтоне
Комментарии

Российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова беспокоит аллергия, появившаяся у него из-за нахождения в Вашингтоне.

«Евгению Кузнецову не терпится попасть во Флориду, потому что в Вашингтоне его беспокоит аллергия», — сообщил в «твиттере» журналист Стивен Уайно.

«Вашингтон» и «Флорида Пантерз» сыграют в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли 2022 года. Первый матч между командами состоится в среду, 4 мая, во Флориде. Начало — в 2:30 по московскому времени. «Пантеры» заняли первое место по итогам регулярного чемпионате в Восточной конференции, «Кэпиталз» финишировал восьмым.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг», в решающей серии 2021 года обыгравшая «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022