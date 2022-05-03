Нападающий Олег Ли подписал контракт с «Автомобилистом» на два сезона

31-летний российский нападающий Олег Ли, выступавший в минувшем сезоне за «Сибирь», продолжит карьеру в екатеринбургском «Автомобилисте».
Как стало известно «Чемпионату», хоккеист подписал соглашение сроком на два года.
В прошлом сезоне Ли провёл за «Сибирь» 43 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил шесть шайб и отдал 13 результативных передач, набрав в общей сложности 19 очков и заработав коэффициент полезности «+4» при 10 минутах штрафного времени. В прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина он провёл четыре встречи, отдав одну голевую передачу.
Ранее в КХЛ Олег Ли выступал за такие клубы, как санкт-петербургский СКА, казанский «Ак Барс», хабаровский «Амур» и владивостокский «Адмирал». Всего в КХЛ на его счету 356 матчей и 124 (51+73) результативных действия.
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