Крикунов: Илья Воробьёв сделал и выжал из «Металлурга» всё, что мог

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов подвёл итоги финала Кубка Гагарина сезона-2021/2022, в котором магнитогорский «Металлург» уступил московскому ЦСКА по итогам 7-матчевой серии.
«Илья Воробьёв выжал и сделал всё с этой командой. Я уже много раз говорил, что это был финал двух равных команд. Мне очень понравился этот финал. Конечно, ЦСКА выжал из себя всё, они молодцы. И они заслужили этот титул. Сергей Фёдоров – большой молодец, вы же всё видели. Но и «Магнитка» билась до конца. Это была отличная, даже, скажу, замечательная серия. Мне было приятно за ней смотреть», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, после четырёх матчей «Магнитка» вела в серии со счётом 3-1, но в оставшихся играх, две из которых были на домашнем льду, уступила. Автором золотого гола стал нападающий Александр Попов.
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