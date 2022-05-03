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Илья Михеев стал соавтором первого гола розыгрыша Кубка Стэнли сезона-2021/2022

Илья Михеев стал соавтором первого гола розыгрыша Кубка Стэнли сезона-2021/2022
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Автором первой заброшенной шайбы розыгрыша Кубка Стэнли сезона-2021/2022 стал 33-летний канадский защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Джейк Маззин, поразивший ворота российского голкипера «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского на последних минутах первого периода.

Отметим, что голевую передачу на свой счёт записал и российский нападающий «Торонто» Илья Михеев, а также чех Ондржей Каше.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Михеев принял участие в 53 встречах, в которых набрал 32 (21+11) очка при коэффициенте полезности «+16» и 26 минутах штрафного времени.

Ранее Михеев принимал участие в двух розыгрышах Кубка Стэнли, проведя в общей сложности 12 игр с коэффициентом полезности «-1», в которых ему не удалось отметиться результативными действиями, поэтому эта голевая передача принесла ему первое набранное очко в плей-офф НХЛ.

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