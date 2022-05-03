«Каролина» крупно обыграла «Бостон» в первой встрече Кубка Стэнли. У Свечникова – гол

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся первый матч 1/4 финала серии плей-офф Восточной конференции НХЛ, в которой «Каролина Харрикейнз» принимала «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1.
В составе «ураганов» отличились Сет Джарвис, Нино Нидеррайтер, Теуво Терявяйнен, Винсент Трочек и Андрей Свечников (пустые ворота). Автором единственной заброшенной шайбы у «мишек» стал Тейлор Холл.
22-летний российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 15 минут 35 секунд и завершил игру с коэффициентом полезности «+1». Его соотечественник и одноклубник – вратарь Пётр Кочетков остался в запасе и на льду не появлялся.
Отметим, что эта встреча являлась матчем-открытия Кубка Стэнли сезона-2021/2022. Вторая игра состоится в ночь на четверг, 5 мая (начало – 2:00 мск).
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