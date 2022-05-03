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«Каролина» крупно обыграла «Бостон» в первой встрече Кубка Стэнли. У Свечникова – гол

«Каролина» крупно обыграла «Бостон» в первой встрече Кубка Стэнли. У Свечникова – гол
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся первый матч 1/4 финала серии плей-офф Восточной конференции НХЛ, в которой «Каролина Харрикейнз» принимала «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе «ураганов» отличились Сет Джарвис, Нино Нидеррайтер, Теуво Терявяйнен, Винсент Трочек и Андрей Свечников (пустые ворота). Автором единственной заброшенной шайбы у «мишек» стал Тейлор Холл.

22-летний российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 15 минут 35 секунд и завершил игру с коэффициентом полезности «+1». Его соотечественник и одноклубник – вратарь Пётр Кочетков остался в запасе и на льду не появлялся.

Отметим, что эта встреча являлась матчем-открытия Кубка Стэнли сезона-2021/2022. Вторая игра состоится в ночь на четверг, 5 мая (начало – 2:00 мск).

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
03 мая 2022, вторник. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Джарвис (Славин, Коул) – 36:28 (5x5)   2:0 Нидеррайтер (Деанджело, Нечас) – 38:38 (5x5)   2:1 Холл (Хаула, Макэвой) – 42:53 (5x5)   3:1 Терявяйнен (Трочек) – 47:02 (5x5)   4:1 Трочек (Доми, Песке) – 56:59 (5x5)   5:1 Свечников (Ахо, Джарвис) – 57:59 (en)
Расписание матчей плей-офф НХЛ сезона-2021/2022.
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