«Торонто» разгромил «Тампу» в первом матче плей-офф, у Михеева – голевая

Завершился первый матч 1/4 финала серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.



Счёт в матче хозяева открыли только ближе к концу первого периода. На 19-й минуте отличился Джейк Маззин, которому ассистировал российский нападающий Илья Михеев. На 27-й минуте удвоил преимущество Остон Мэттьюс. Через 3 минуты за хозяев забил Давид Кемпф. На 37-й минуте отличился ещё и Митчелл Марнер. На 49-й же минуте Мэттьюс установил итоговый результат матча.



Следующий матч между командами состоится опять в Торонто в ночь на четверг, 5 мая, в 2:30 по мск.