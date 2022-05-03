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«Торонто» разгромил «Тампу» в первом матче плей-офф, у Михеева – голевая

«Торонто» разгромил «Тампу» в первом матче плей-офф, у Михеева – голевая
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Завершился первый матч 1/4 финала серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

Счёт в матче хозяева открыли только ближе к концу первого периода. На 19-й минуте отличился Джейк Маззин, которому ассистировал российский нападающий Илья Михеев. На 27-й минуте удвоил преимущество Остон Мэттьюс. Через 3 минуты за хозяев забил Давид Кемпф. На 37-й минуте отличился ещё и Митчелл Марнер. На 49-й же минуте Мэттьюс установил итоговый результат матча.

Следующий матч между командами состоится опять в Торонто в ночь на четверг, 5 мая, в 2:30 по мск.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
03 мая 2022, вторник. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Маззин (Каше, Михеев) – 18:19 (5x5)   2:0 Мэттьюс (Марнер, Таварес) – 26:18 (5x3)   3:0 Кемпф (Марнер) – 29:27 (4x5)   4:0 Марнер (Райлли, Мэттьюс) – 36:39 (5x5)   5:0 Мэттьюс (Каше, Райлли) – 48:16 (5x5)
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