Коннор Макдэвид в шикарном проходе забил свой первый гол в плей-офф

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит матч 1/4 финала серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Лос-Анджелес Кингз».
На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче — 1:2.
На 20-й минуте матча единственный гол для хозяев забил Коннор Макдэвид. Форвард выдал шикарный сольный проход и поразил ворота соперника.
ВИДЕО момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Напомним, Макдэвид по итогам регулярного чемпионата НХЛ стал обладателем награды «Арт Росс Трофи», вручаемой лучшему бомбардиру. Для 25-летнего форварда эта награда оказалась четвёртой в карьере. Он стал третьим игроком в истории после Гретцки и Хоу, которому удалось выиграть этот трофей минимум четыре раза до своего 26-летия. Гретцки к этому возрасту выиграл шесть раз «Арт Росс Трофи». На счету Хоу было также четыре победы.
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