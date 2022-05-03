Коннор Макдэвид в шикарном проходе забил свой первый гол в плей-офф

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит матч 1/4 финала серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Лос-Анджелес Кингз».



На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче — 1:2.



На 20-й минуте матча единственный гол для хозяев забил Коннор Макдэвид. Форвард выдал шикарный сольный проход и поразил ворота соперника.



ВИДЕО момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».



Напомним, Макдэвид по итогам регулярного чемпионата НХЛ стал обладателем награды «Арт Росс Трофи», вручаемой лучшему бомбардиру. Для 25-летнего форварда эта награда оказалась четвёртой в карьере. Он стал третьим игроком в истории после Гретцки и Хоу, которому удалось выиграть этот трофей минимум четыре раза до своего 26-летия. Гретцки к этому возрасту выиграл шесть раз «Арт Росс Трофи». На счету Хоу было также четыре победы.