«Тампа» впервые за 26 лет уступила в плей-офф НХЛ с разницей в пять шайб
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«Торонто Мэйпл Лифс» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Кубка Стэнли 2022 года. Встреча прошла в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.
Хоккеисты «Тампы» впервые за 26 лет уступили в плей-офф Национальной хоккейной лиги с разницей в пять и более шайб. Последний случай произошёл 27 апреля 1996 года, когда «Лайтнинг» со счётом 1:6 проиграли «Филадельфии Флайерз».
В прошедшей игре в составе канадского клуба отличились Джейк Маззин, российский нападающий Илья Михеев, Остон Мэттьюс (дубль), а также Давид Кемпф.
Следующий матч между командами состоится опять в Торонто на «Скотиабанк-Арена» в ночь на четверг, 5 мая. Стартовое вбрасывание — в 2:30 мск.
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