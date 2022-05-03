Впервые за 15 лет обладатель «Морис Ришар Трофи» сумел оформить дубль в 1-й игре плей-офф
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«Торонто Мэйпл Лифс» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Кубка Стэнли 2022 года. Встреча прошла в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.
Нападающий канадского клуба Остон Мэттьюс стал автором двух заброшенных шайб. 24-летний форвард стал первым за 15 лет обладателем награды «Морис Ришар Трофи» (приз лучшему снайперу регулярного сезона НХЛ), который оформил дубль в первом матче плей-офф Кубка Стэнли в этом же году. Последний раз это удалось Винсенту Лекавалье в 2007 году, выступавшему в тот момент за «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Следующий матч между «Торонто» и «Тампой» состоится на «Скотиабанк-Арена» в ночь на четверг, 5 мая. Стартовое вбрасывание — в 2:30 мск.
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