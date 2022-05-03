«Тампа» отдала победу «Торонто» на халяву». Купер — о первом матче плей-офф НХЛ

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал поражение в матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли 2022 года с «Торонто Мэйпл Лифс» (0:5).



«Наша история нам ничего не гарантирует, мы определённо можем извлечь из поражения пользу, я уверен в нашей команде.



Я не думаю, что «Мэйпл Лифс» нужно было прыгнуть выше головы, чтобы обыграть нас сегодня. Для победы в серии нужно выиграть четыре матча, никто не хочет отдавать сопернику лёгкие победы, но сегодня «Тампа» отдала встречу на халяву», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.



Следующий матч между «Мэйпл Лифс» и «Лайтнинг» состоится в Торонто на «Скотиабанк-Арена» в ночь на четверг, 5 мая. Стартовое вбрасывание — в 2:30 мск.