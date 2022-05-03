Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли

Сегодня, 3 мая, состоялся первый игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. По два матча было сыграно в Восточной и Западной конференциях.



«Каролина Харрикейнз» — «Бостон Брюинз» — 5:1



«Каролина» с крупным счётом обыграла дома «Бостон». Российский форвард «ураганов» Андрей Свечников стал автором заброшенной шайбы, ставшей заключительной во встрече.

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 5:0



«Торонто» в стартовой встрече разгромил действующего обладателя Кубка Стэнли. Дубль оформил лучший снайпер регулярного сезона НХЛ — Остон Мэттьюс, Илья Михеев отметился голевой передачей.

«Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз» — 0:4



«Сент-Луис» в гостях оказался сильнее «Миннесоты». Российские хоккеисты «блюзменов» не отметились результативными действиями.

«Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 3:4



«Нефтяники» уступили в первой встрече, прошедшей на домашней арене. Коннор Макдэвид сумел набрать 2 (1+1) очка, Леон Драйзайтль отметился заброшенной шайбой.

Сетка плей-офф НХЛ