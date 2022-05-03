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Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли

Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли
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Сегодня, 3 мая, состоялся первый игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. По два матча было сыграно в Восточной и Западной конференциях.

«Каролина Харрикейнз» — «Бостон Брюинз» — 5:1

«Каролина» с крупным счётом обыграла дома «Бостон». Российский форвард «ураганов» Андрей Свечников стал автором заброшенной шайбы, ставшей заключительной во встрече.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
03 мая 2022, вторник. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Джарвис (Славин, Коул) – 36:28 (5x5)   2:0 Нидеррайтер (Деанджело, Нечас) – 38:38 (5x5)   2:1 Холл (Хаула, Макэвой) – 42:53 (5x5)   3:1 Терявяйнен (Трочек) – 47:02 (5x5)   4:1 Трочек (Доми, Песке) – 56:59 (5x5)   5:1 Свечников (Ахо, Джарвис) – 57:59 (en)

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 5:0

«Торонто» в стартовой встрече разгромил действующего обладателя Кубка Стэнли. Дубль оформил лучший снайпер регулярного сезона НХЛ — Остон Мэттьюс, Илья Михеев отметился голевой передачей.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
03 мая 2022, вторник. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Маззин (Каше, Михеев) – 18:19 (5x5)   2:0 Мэттьюс (Марнер, Таварес) – 26:18 (5x3)   3:0 Кемпф (Марнер) – 29:27 (4x5)   4:0 Марнер (Райлли, Мэттьюс) – 36:39 (5x5)   5:0 Мэттьюс (Каше, Райлли) – 48:16 (5x5)

«Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз» — 0:4

«Сент-Луис» в гостях оказался сильнее «Миннесоты». Российские хоккеисты «блюзменов» не отметились результативными действиями.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
03 мая 2022, вторник. 04:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
0 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Перрон (О'Райлли, Крюг) – 06:17 (5x4)   0:2 О'Райлли (Фолк, Перрон) – 15:56 (5x5)   0:3 Перрон (Шенн, Крюг) – 36:30 (5x4)   0:4 Перрон (Крюг, Саад) – 52:34 (5x5)

«Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 3:4

«Нефтяники» уступили в первой встрече, прошедшей на домашней арене. Коннор Макдэвид сумел набрать 2 (1+1) очка, Леон Драйзайтль отметился заброшенной шайбой.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
03 мая 2022, вторник. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Мур (Иафалло, Дано) – 11:00 (5x5)   0:2 Иафалло (Мур, Эдлер) – 16:52 (5x5)   1:2 Макдэвид (Нурс) – 19:18 (5x5)   2:2 Ямамото (Кит, Бушар) – 22:39 (5x4)   2:3 Лемье (Кемпе) – 23:50 (5x5)   3:3 Драйзайтль (Макдэвид, Ямамото) – 29:56 (5x4)   3:4 Дано (Дурзи, Мур) – 54:46 (5x5)

Сетка плей-офф НХЛ

Турнирная сетка Кубка Стэнли - 2022
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