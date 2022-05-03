«Автомобилист» подтвердил переход экс-форварда «Сибири» Олега Ли

«Автомобилист» в телеграм-канале официально сообщил о подписании контракта с нападающим Олегом Ли.



31-летний хоккеист подписал одностороннее соглашение сроком на два года.



В прошлом сезоне Ли провёл за «Сибирь» 43 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил шесть шайб и отдал 13 результативных передач, набрав в общей сложности 19 очков и заработав коэффициент полезности «+4» при 10 минутах штрафного времени. В прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина он провёл четыре встречи, отдав одну голевую передачу.



Ранее в КХЛ Ли выступал за санкт-петербургский СКА, казанский «Ак Барс», хабаровский «Амур» и владивостокский «Адмирал». Всего в КХЛ на его счету 356 матчей и 124 (51+73) результативных действия.

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