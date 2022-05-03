Валльмарк: я не хотел оставаться в КХЛ. Ноги моей там больше не будет
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Шведский нападающий Лукас Валльмарк, выступавший в Континентальной хоккейной лиге за московский ЦСКА, рассказал о расторжении контракта с клубом.
«В голове было много разных мыслей. Безопасно ли мне находиться в этом городе? Моя семья в Швеции потеряла сон. Я просто хотел уехать оттуда. Поговорил с клубом, они услышали меня, что я не хочу оставаться. Я уже не был старым Лукасом. Всё изменилось.
Конечно, это был финансовый плевок в душу, но я понимал, что не хочу быть частью этого. Я не могу поддерживать то, что происходит. Дальбек и Рейдеборн остались? Каждый сам делает выбор и должен за него отвечать. В любом случае ноги моей там больше не будет. Больше мне нечего сказать», — приводит слова Валльмарка SVT.
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