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Кравчук: 0:5 — сигнал «Тампе», что в Восточной конференции подрастают молодые волки

Кравчук: 0:5 — сигнал «Тампе», что в Восточной конференции подрастают молодые волки
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Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением о старте Кубка Стэнли — 2022.

«Больше всего обсуждений — серии «Торонто» и «Тампы». Шансы канадского клуба изначально оценивал чуть выше, даже несмотря на проклятье первого раунда. Мне очень понравился «Торонто» по ходу регулярного чемпионата — растущее и глубокое нападение, гибридная линия обороны. Были вопросы по вратарю Кэмпбеллу, особенно на фоне его визави Василевского, но, как видим, первый матч голкипер «Торонто» засушил.

Отметил бы у канадцев форварда Михеева и защитника Любушкина, они надёжны в своих ролях лидеров команды, скажем так, второго плана. Ну и дубль лучшего снайпера чемпионата Мэттьюса — отличная заявка и на плей-офф.

Почему «Тампа», несмотря на опыт и титулы, так крупно уступила? Были вопросы ещё по регулярному чемпионату «молний». У команды уже нет прежней глубины состава, почти всё зависит от Кучерова и Стэмкоса. 0:5 — это сигнал им о том, что в Восточной конференции подрастают молодые волки.

У «Тампы» огромный кубковый опыт, её звезды — Василевский, Кучеров, Стэмкос — способны определять результаты матчей едва ли не в одиночку. Где-то они могут поймать «Торонто» на неопытности, так что вся борьба ещё впереди.

С нетерпением ждал серии «Миннесота» — «Сент-Луис», как и серия «Торонто» и «Тампы», она достойна финала конференции. «Миннесота» во главе с Капризовым выдала роскошную регулярку, но всё-таки плей-офф — это особый и новый сезон. «Сент-Луис», который несколько лет назад выигрывал Кубок Стэнли, это отлично понимает. «Миннесота» красиво каталась, много атаковала, но «Сент-Луис» взял тем, что в своё время принесло ему Кубок Стэнли, — реализацией моментов», — цитирует Кравчука Russia-Hockey.ru.

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