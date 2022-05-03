Хуссо — 1-й вратарь в истории «Сент-Луиса» с шат-аутом в дебютном матче в плей-офф НХЛ

В первом матче 1/4 финала серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» уступила «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 4:0.



Голкипер «блюзменов» Вилле Хуссо отразил все 37 бросков по своим воротам. Он стал первым вратарём в истории «Сент-Луиса», который провёл «сухой» матч, дебютируя в плей-офф Кубка Стэнли. Хуссо также стал третьим вратарём, сыгравшим на ноль в первом матче за «Сент-Луис» в плей-офф. Ранее это удалось Гленну Холлу (1968 год) и Кёртису Джозефу (2003).



Следующий матч между «Миннесотой» и «Сент-Луисом» состоится опять в Сент-Поле в ночь на четверг, 5 мая, начало — в 4:30 мск.