Московское «Динамо» объявило о переходе защитника Егора Мартынова

Московское «Динамо» объявило в телеграм-канале о переходе защитника Егора Мартынова из нижегородского «Торпедо». Контракт с игроком заключён сроком на два года.
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2021/2022 31-летний хоккеист принял участие в 36 встречах, забросив две шайбы и отдав восемь голевых передач при показателе полезности «+12». «Торпедо» заняло девятое место в турнирной таблице Западной конференции, не сумев пробиться в плей-офф Кубка Гагарина — 2022.
Всего на счету Мартынова 461 матч в КХЛ, он набрал 136 (36+100) баллов при общей полезности «+68». Ранее защитник выступал за новокузнецкий «Металлург» (2013-2014), «Сибирь» (2014), «Локомотив» (2014), «Трактор» (2014-2016), «Авангард» (2016-2020) и магнитогорский «Металлург» (2020-2021).
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