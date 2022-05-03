«Металлург» продлил контракты с нападающими Зерновым и Коробкиным

Магнитогорский «Металлург» в телеграм-канале сообщил о подписании новых контрактов с двумя хоккеистами.



«Магнитка» заключила новое соглашение с нападающим Денисом Зерновым. Контракт будет действовать 2 года, до окончания сезона-2023/2024. Состав «Металлурга» 26-летний форвард пополнил перед началом сезона-2021/2022. В прошедшем на счету Зернова 68 встреч, 20 (11+9) очков в регулярном чемпионате и 8 (8+1) в плей-офф.



Также новый контракт подписан с форвардом Егором Коробкиным. Соглашение также рассчитано на два года и будет действовать до конца сезона-2023/2024. Всю профессиональную карьеру 23-летний игрок провёл в командах системы «Металлурга». В прошедшем сезоне на его счету 37 игр: 22 в регулярном чемпионате, 12 – в плей-офф. По ходу регулярки форвард набрал 4 (2+2) очка, в плей-офф на счету Коробкина 3 (1+2) балла.