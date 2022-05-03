В Челябинской области застрелили хоккеиста местной команды

В Челябинской области застрелили хоккеиста местного клуба «Колос» Николая Шарова.
Как сообщает «Челябинск сегодня», инцидент произошёл в баре «Перекресток» в поселке Бреды. 26-летний хоккеист Николай Шаров находился там с друзьями. У спортсмена произошёл конфликт с другим посетителем во время отдыха в заведении. Дальше, по предварительным данным, один из них ушёл домой за ружьём, а по возвращению выстрелил в обидчика, после чего сел в свой автомобиль и уехал. Подозреваемого задержали, ранее он трижды судим. А оружие, из которого совершено убийство, не было зарегистрировано.
Сообщение из кафе в Бредах поступило в дежурную часть ОМВД России по Брединскому району 2 мая в начале седьмого утра. Звонивший рассказал, что один из посетителей открыл стрельбу. На место прибыла следственно-оперативная группа, а также лично начальник территориального отдела.
По сообщению представителя ведомства, подозреваемый сейчас находится в ИВС в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения.
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