«Мнения указанных персонажей неинтересны». Захаркин — о критике Крикунова и Кожевникова

Бывший тренер сборной России и клубов КХЛ Игорь Захаркин поделился мнением о критике, которая идёт в его адрес.



«Критика – это когда есть аргументация. Например, есть тренер Захаркин, он плохо понимает, как команду готовить. В чём это проявляется? Посмотрите, его команда проигрывает большинство единоборств, или всегда проигрывает третьи периоды, или соперник всегда быстрее. Он плохой тактик: необоснованно подключает защитника в атаку, а в обороне идут провалы. Много очевидных профессиональных просчётов, на которые можно указать. Есть ожидания, есть потенциал, есть реализация. Большое поле для аргументированной критики. Но её нет!

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То, что говорит Крикунов, меня, скорее, огорчает. Это свидетельствует не только о невысоком уровне интеллекта и культуры, но и о слабой профессиональности. Докажи и аргументируй сделанные тренерские просчёты. Я буду благодарен за критику. Любой тренер понимает, какое огромное количество факторов – часто объективных – влияет на результат. И когда подаётся профессиональный анализ, точка зрения других специалистов интересна. Это информация для размышления. А его заявления – базарный разговор, но меня это огорчает, потому что к профессии тренера я отношусь серьёзно и с большим уважением.

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Что касается Кожевникова, он имеет право говорить, что он хочет. Потому что он в принципе болельщик. Он смотрит хоккей, высказывает своё мнение, его слушают – хорошо. Он два раза стал олимпийским чемпионом, имеет право высказываться, если спрашивают. Спросите у десятерых других – они скажут по-другому. Я считаю, что это нормально. Но это тоже не критика. Сказать «ты мне не нравишься, что ты здесь делаешь» – это не критика. Может, лучше изучить предмет? Поэтому мнения указанных персонажей мне неинтересны», — сказал Захаркин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.