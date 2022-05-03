«Мнения указанных персонажей неинтересны». Захаркин — о критике Крикунова и Кожевникова

Бывший тренер сборной России и клубов КХЛ Игорь Захаркин поделился мнением о критике, которая идёт в его адрес.
«Критика – это когда есть аргументация. Например, есть тренер Захаркин, он плохо понимает, как команду готовить. В чём это проявляется? Посмотрите, его команда проигрывает большинство единоборств, или всегда проигрывает третьи периоды, или соперник всегда быстрее. Он плохой тактик: необоснованно подключает защитника в атаку, а в обороне идут провалы. Много очевидных профессиональных просчётов, на которые можно указать. Есть ожидания, есть потенциал, есть реализация. Большое поле для аргументированной критики. Но её нет!
То, что говорит Крикунов, меня, скорее, огорчает. Это свидетельствует не только о невысоком уровне интеллекта и культуры, но и о слабой профессиональности. Докажи и аргументируй сделанные тренерские просчёты. Я буду благодарен за критику. Любой тренер понимает, какое огромное количество факторов – часто объективных – влияет на результат. И когда подаётся профессиональный анализ, точка зрения других специалистов интересна. Это информация для размышления. А его заявления – базарный разговор, но меня это огорчает, потому что к профессии тренера я отношусь серьёзно и с большим уважением.
Что касается Кожевникова, он имеет право говорить, что он хочет. Потому что он в принципе болельщик. Он смотрит хоккей, высказывает своё мнение, его слушают – хорошо. Он два раза стал олимпийским чемпионом, имеет право высказываться, если спрашивают. Спросите у десятерых других – они скажут по-другому. Я считаю, что это нормально. Но это тоже не критика. Сказать «ты мне не нравишься, что ты здесь делаешь» – это не критика. Может, лучше изучить предмет? Поэтому мнения указанных персонажей мне неинтересны», — сказал Захаркин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
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