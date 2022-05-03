Главный тренер «Филадельфии» Йео покинет свой пост. Клуб начал поиски нового наставника

«Филадельфия Флайерз» и главный тренер клуба Майк Йео прекратят сотрудничество, сообщает Sportsnet.



Отмечается, что клуб уже начал поиски нового наставника команды. Йео, который был помощником бывшего наставника «Флайерз» Алена Виньо, был назначен исполняющим обязанности главного тренера в декабре 2021 года. Ранее 48-летний специалист был главным тренером «Миннесоты Уайлд» и «Сент-Луис Блюз».



При Йео «Флайерз» завершили регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги на 15-м месте в Восточной конференции, не сумев попасть в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года.



«Филадельфия» стала третьей командой, которая ищет тренера в это межсезонье, также поисками нового наставника занимаются «Детройт Ред Уингз» и «Виннипег Джетс».