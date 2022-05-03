«Он был похож на себя обычного». Бекстрём — о возвращении Овечкина к тренировкам

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём прокомментировал состояние российского форварда и капитана клуба Александра Овечкина накануне первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.



«Овечкин выглядит здорово. На тренировке он был похож на самого себя обычного», — приводит слова Бекстрёма официальный сайт НХЛ.



Напомним, 1 мая Овечкин вернулся к полноценным тренировкам в звене. 25 апреля 36-летний форвард получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 Б) после подножки от голкипера Эрика Челльгрена и столкновения с бортом.



В первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет с «Флоридой Пантерз». Первая встреча запланирована на ночь с 3 на 4 мая мск. Начало — в 2:30 мск.